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Haberler TFF 1.Lig Sivasspor Okan Erdoğan'ı kadrosuna kattı!

Sivasspor Okan Erdoğan'ı kadrosuna kattı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 26 yaşındaki stoper oyuncusu Okan Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 21:09
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Sivasspor Okan Erdoğan'ı kadrosuna kattı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, stoper Okan Erdoğan'ı renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasına göre, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 26 yaşındaki stoper Okan Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Erdoğan, Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı'nın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı beyazlı renklerimize bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

29 Eylül 1998 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Okan Erdoğan, futbola SC Weyhe altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Nordwest, VfB Oldenburg ve Preußen Münster formalarını giyen başarılı savunmacı, 2021 yılından bu yana İstanbulspor'da forma giyiyordu.

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