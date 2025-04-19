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Haberler TFF 1.Lig Boluspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan 35. hafta maçları ile devam ediyor. Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 15:08 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 15:30
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Boluspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük saat kaçta, hangi kanalda?

Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 35. hafta maçında Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOLUSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

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