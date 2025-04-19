Boluspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük saat kaçta, hangi kanalda?

Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 35. hafta maçında Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOLUSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋