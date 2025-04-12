Süper Kocaeli

Trendyol 1. Lig'de 33. haftada deplasmanda Adanaspor'u 4-1'lik skorla geçen Kocaelispor, bitime 5 hafta kala 3. sıraya yükselen Gençlerbirliği ile 9 puanlık farkını korudu. Ligin 34. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Y.Malatya'yı konuk edecek yeşil-siyahlı ekip, alınacak sonuçlara göre 35. haftada E.Erok deplasmanındaki maçın ardından Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

İYİ BİR AVANTAJIMIZ VAR

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de önemli bir avantaj yakaladıklarını vurguladı. Taşdemir, "Rakiplerimizin puan kaybetmesiyle son 5 haftaya avantajlı giriyoruz. Sezon başından beri bu oyuncu grubu çok güzel işler yaptı. İnşallah camiamıza, kentimize layık olduğu Süper Lig'i bu oyuncu kardeşlerimiz yaşatacak. Bu avantajımızı kullanıp hak ettiğimiz şampiyonluğu almak istiyoruz" dedi.

SAMBACI MARKAO SEZONU KAPATTI

Adanaspor karşılaşmasının 5. dakikasında gol atan Kocaelispor'un Brezilyalı golcüsü Markao, 28. dakikada sol kanattan gelişen atakta acı içinde yere düştü. Sağ uyluk kemiğinden sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan 30 yaşındaki santrforun sezonu kapattığı açıklandı. Tecrübeli sambacı forvet, bu sezon oynadığı 27 maçta 9 gol, 5 asist katkısı sağladı.