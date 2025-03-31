Kocaelispor 3-1 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Ev sahibi Kocaelispor, 3-1'lik galibiyeti ile hem Marmara derbisini kazandı, hem de Süper Lig yolunda haftayı hatasız kapattı. İşte detaylar....

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Burak Altıparmak'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Burak Çoban, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada sağ kanattan Rivas'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazdan Ahmet'in sert şutunda kaleci Szumski topu çeldi.

22. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Mendes'in sol çaprazdan şutunda kaleci Szumki topu çeldi. dönen topu önünde bulan Markao meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

36. dakikada Ahmet'in sağdan kullandığı uzun taç atışında ceza sahası içinde Samet, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-1

38. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Rivas'ın sert şutunda kaleci Szumski'nin müdahalesiyle top üst direğe çarparak kornere gitti.

71. dakikada Samet'in yerden ceza sahasına doğru pasında Oğulcan sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Szumski'nin sağından topu filelere gitti. 3-1

90+4. dakikada savunma arkasına sarkan Barış, kaleci Szumki ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta yolladı.