Siltaş Yapı Pendikspor 1-0 Geosis Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya geldi.
Mücadele Siltaş Yapı Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta ev sahibinin tek golünü 16. dakikada Sequeira kaydetti.
Portekizli futbolcu aynı zamanda 68. dakikada bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti. Geosis Boluspor ise 33 puanda kaldı.
Ligin 25. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Geosis Boluspor ise sahasında Amed SK ile karşı karşıya gelecek.