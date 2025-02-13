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Haberler TFF 1.Lig Siltaş Yapı Pendikspor 1-0 Geosis Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Siltaş Yapı Pendikspor 1-0 Geosis Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Geosis Boluspor'u konuk etti. Mücadeleden ev sahibi takım 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 16:10
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Siltaş Yapı Pendikspor 1-0 Geosis Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Geosis Boluspor karşı karşıya geldi.

Mücadele Siltaş Yapı Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta ev sahibinin tek golünü 16. dakikada Sequeira kaydetti.

Portekizli futbolcu aynı zamanda 68. dakikada bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti. Geosis Boluspor ise 33 puanda kaldı.

Ligin 25. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Geosis Boluspor ise sahasında Amed SK ile karşı karşıya gelecek.

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