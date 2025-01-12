Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GENÇLERBİRLİĞİ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - YENİ MALATYASPOR CANLI İZLE
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