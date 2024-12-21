  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi!

Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi!

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da 'ın teknik direktörlük koltuğuna pazartesi günü İsmet Taşdemir oturacak. Camiaya daha başarılı ve huzurlu olacaklarının mesajını veren kulüp başkanı Recep Durul, "Hedefimizde sapma yok. Sezon sonu şampiyon olacağız. İsmet Hoca'ya güveniyoruz" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 16:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi!

Trendyol 1.Lig'de Kocaelispor'da yeni teknik patron belirlendi. Oluşturulan kriz masasında herhangi bir takımla çalışmayan ya da görevini yakın zamanda bırakan teknik adamlar masaya yatırıldı ve Kocaelispor'u şampiyonluğa taşıyacak, başarı grafiği yüksek isim üzerinde mutabakata varıldı. Bodrumspor'da görevini bırakan İsmet Taşdemir ile prensipte anlaşmaya varıldı. Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul kamuoyunda çok konuşulan, tartışma konusu olan bilgi kirliliğine son vermek için camiaya çağrıda bulundu.

"PRENSİPTE ANLAŞTIK. YARIM SEZON +1 YIL YA DA 1,5 YILLIK OLACAK"

İsmet Taşdemir ile prensip anlaşmasına vardık. Kendisi şu anda yurt dışında. Pazartesi günü gelecek ve oturup detayları konuşacağız. Bir aksilik olmazsa anlaşmayı da imzalayacağız. Yarım sezon artı 1 yıl ya da 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız. İkisinden birisi olacak. İngiltere'ye de İsmet Hoca ile görüşmek için gitmedim. Orada 2 çocuğum yaşıyor. Torunumun doğum günü için Londra'ya gittim. Oradan da Birmingham'a geçtim. 2-3 gün de orada kaldım. Toplam bir hafta. İsmet Hoca'nın orada olduğunun, gittiğinin bilgisi bende yok. Zaten daha sonra gitmiş. Kimse böyle bir şey düşünmesin. Benim gidişimin böyle bir şeyle alakası yok. Görüşmek için de yurt dışına gitmeye gerek yok. İstanbul'da da konuşurdum, evime de davet ederdim.

"HOCALIĞINA GÜVENDİĞİMİZ UYUMLU YAPIDA BİRİ OLDUĞU İÇİN"

Birçok isim varken neden İsmet Taşdemir'i seçtiklerini de ifade eden Recep Durul, "İsmet Taşdemir bu ligde tecrübeli. Geçen yıl Bodrumspor'u şampiyon yaptı. Ondan önce de Ankaragücü, Samsun ve Altay'ı şampiyon yapmış bir hoca. Neredeyse her dönem takımlara play-off oynatıyor. Hocalığına güvendiğimiz için 'İsmet Hoca' dedik. Başka hocalar da elbette vardı. Yapı olarak ekiple birlikte daha uyumlu çalışabilecek yapısı var. Hem de hocalık olarak yetkinliklerinde de bize göre artıları fazla. Bu yüzden İsmet Hoca" şeklinde konuştu.

G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı!
F.Bahçe ve G.Saray için Maguire sürprizi!
DİĞER
Zarafetiyle büyüledi! Burak Deniz'in partneri Bir Gece Masalı’nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı!
Başkan Erdoğan'dan Muğla'da CHP'ye salvolar: Küresel güçlerin soytarısı haline geldiler
Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı
F.Bahçe'ye Özbek stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ve G.Saray için Maguire sürprizi! F.Bahçe ve G.Saray için Maguire sürprizi! 16:39
Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi! Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi! 16:25
PFDK'den o futbolculara birer maç ceza! PFDK'den o futbolculara birer maç ceza! 15:57
Erzurum'da kazanan çıkmadı! Erzurum'da kazanan çıkmadı! 15:38
Serdal Adalı: Potansiyelimiz yüksek... Serdal Adalı: Potansiyelimiz yüksek... 15:35
Iğdır evinde Malatya'yı rahat yendi! Iğdır evinde Malatya'yı rahat yendi! 15:33
Daha Eski
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:12
Beşiktaş - Alanyaspor maç notları Beşiktaş - Alanyaspor maç notları 15:10
Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme 14:21
Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı 14:09
Sivasspor-Samsunspor | CANLI Sivasspor-Samsunspor | CANLI 13:52
En iyi futbolcular açıklandı! Türk yıldız listede En iyi futbolcular açıklandı! Türk yıldız listede 13:41