Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi!

Trendyol 1.Lig'de Kocaelispor'da yeni teknik patron belirlendi. Oluşturulan kriz masasında herhangi bir takımla çalışmayan ya da görevini yakın zamanda bırakan teknik adamlar masaya yatırıldı ve Kocaelispor'u şampiyonluğa taşıyacak, başarı grafiği yüksek isim üzerinde mutabakata varıldı. Bodrumspor'da görevini bırakan İsmet Taşdemir ile prensipte anlaşmaya varıldı. Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul kamuoyunda çok konuşulan, tartışma konusu olan bilgi kirliliğine son vermek için camiaya çağrıda bulundu.

"PRENSİPTE ANLAŞTIK. YARIM SEZON +1 YIL YA DA 1,5 YILLIK OLACAK"

İsmet Taşdemir ile prensip anlaşmasına vardık. Kendisi şu anda yurt dışında. Pazartesi günü gelecek ve oturup detayları konuşacağız. Bir aksilik olmazsa anlaşmayı da imzalayacağız. Yarım sezon artı 1 yıl ya da 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız. İkisinden birisi olacak. İngiltere'ye de İsmet Hoca ile görüşmek için gitmedim. Orada 2 çocuğum yaşıyor. Torunumun doğum günü için Londra'ya gittim. Oradan da Birmingham'a geçtim. 2-3 gün de orada kaldım. Toplam bir hafta. İsmet Hoca'nın orada olduğunun, gittiğinin bilgisi bende yok. Zaten daha sonra gitmiş. Kimse böyle bir şey düşünmesin. Benim gidişimin böyle bir şeyle alakası yok. Görüşmek için de yurt dışına gitmeye gerek yok. İstanbul'da da konuşurdum, evime de davet ederdim.

"HOCALIĞINA GÜVENDİĞİMİZ UYUMLU YAPIDA BİRİ OLDUĞU İÇİN"

Birçok isim varken neden İsmet Taşdemir'i seçtiklerini de ifade eden Recep Durul, "İsmet Taşdemir bu ligde tecrübeli. Geçen yıl Bodrumspor'u şampiyon yaptı. Ondan önce de Ankaragücü, Samsun ve Altay'ı şampiyon yapmış bir hoca. Neredeyse her dönem takımlara play-off oynatıyor. Hocalığına güvendiğimiz için 'İsmet Hoca' dedik. Başka hocalar da elbette vardı. Yapı olarak ekiple birlikte daha uyumlu çalışabilecek yapısı var. Hem de hocalık olarak yetkinliklerinde de bize göre artıları fazla. Bu yüzden İsmet Hoca" şeklinde konuştu.