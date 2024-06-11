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Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi!

Yeni sezonda 1. Lig'de devam edecek olan Ankaragücü teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaşma sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 14:41
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Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi!

Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı, imza töreninin ise daha sonra düzenleneceği belirtildi.

Süper Lig'den küme düştükten sonra teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollarını ayıran başkent ekibini gelecek sezon Kemal Özdeş çalıştıracak.

Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tevfik Lav'ın yardımcılığını üstlenmişti.

Kemal Özdeş, 21 yıl sonra başkent ekibine teknik direktör olarak döndü.

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