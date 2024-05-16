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Kasımpaşa 3 kez play-off'tan çıktı
Kasımpaşa'nın 3 kez playoff'tan Süper Lig'e yükseldiği ligde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İY, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu. 1993-94'te play-off'tan Süper Lig'e Adana Demirspor ve Antalyaspor yükselmişti.
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