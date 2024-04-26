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Şanlıurfaspor tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da futbol şube sorumlusu Adnan Yükselir, 28 Nisan Pazar günü ağırlayacakları lider Eyüpspor karşısında 3 puan almak için mücadele edeceklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 17:08
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Şanlıurfaspor tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor

Şanlıurfaspor'da futbol şube sorumlusu Adnan Yükselir, yaptığı açıklamada, ligin kalan son 3 maçında artık telafisi olmayan maçlara çıkacaklarını belirtti.

Eyüpspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade eden Yükselir, şöyle konuştu:

"Pazar günü evimizde Eyüpspor ile çok kritik bir maça çıkacağız. Hazırlıklarımız çok iyi bir şekilde sürüyor. Teknik heyetimize ve oyuncularıma güveniyorum, çok iyi mücadele ederek taraftarlarımıza 3 puan armağan edeceklerine inanıyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle inşallah sahadan 3 puanla ayrılarak düşme potasından uzaklaşmak istiyoruz. Tabi bizim gibi ligde kalma mücadelesi veren diğer takımların oynayacakları maçlar da önemli. Ama biz kendi işimize bakarak haftalar önce Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Eyüpspor karşısında 3 puan almak için mücadele edeceğiz."

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