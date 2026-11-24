Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere'nin Londra şehrinde yer alan Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, lig aşamasında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucu topladığı 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Ukrayna ekibi ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puanla 21. sırada yer alıyor.

Kanarya, Devler Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ederken, Roma ile 1-1, Slavia Prag ile 2-2 berabere kalıp, Aston Villa'ya ise 6-0 kaybetti. Liverpool karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, Shakhtar müsabakasından da galibiyet hedefliyor.