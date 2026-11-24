Beşiktaş Fuzul - Paris Basketbol maçını takip etmek için tıklayınız...

Basketbol Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş Fuzul, 14. hafta mücadelesinde Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak kritik karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar 6 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor. Fransız ekibi ise 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 12. basamakta yer alıyor. İki takımın sıralamadaki yakınlığı, mücadeleyi daha da önemli hale getirirken basketbolseverler maçın saatini, yayın kanalını ve canlı takip seçeneklerini araştırıyor. Beşiktaş Fuzul - Paris Basketbol maçı bilgileri ve canlı takip ekranı fotomac.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ FUZUL - PARIS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş Fuzul - Paris Basketbol karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ FUZUL - PARIS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fuzul ile Paris Basketbol arasındaki EuroLeague karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ FUZUL EUROLEAGUE'DE KAÇINCI SIRADA?

EuroLeague'de bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş Fuzul, averajla 14. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, 14. hafta mücadelesinde Paris Basketbol'u mağlup ederek galibiyet sayısını 7'ye yükseltmeyi ve puan tablosunda üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ SON MAÇINDA PARTİZAN'A KAYBETTİ

Beşiktaş Fuzul, EuroLeague'deki son maçında Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede siyah-beyazlılar rakibine 91-87 mağlup oldu. Paris Basketbol karşılaşması, Beşiktaş açısından bu yenilginin ardından yeniden galibiyet elde etmek için önemli bir fırsat olacak.

PARIS BASKETBOL'UN EUROLEAGUE PERFORMANSI

Fransa temsilcisi Paris Basketbol, EuroLeague'de geride kalan 13 haftada 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Averajla 12. sırada bulunan Paris Basketbol, Beşiktaş deplasmanında kazanarak sıralamadaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki yalnızca bir galibiyetlik fark, İstanbul'da oynanacak karşılaşmanın önemini artırıyor.

BEŞİKTAŞ - PARIS BASKETBOL MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ

EuroLeague'de maç günü. 🔥 🆚 Paris Basketball ⏰ 20.00 🦅 #HearWeAre https://t.co/Q02iVtRtQj — Beşiktaş Fuzul (@BJK_Basketbol) November 23, 2026

⏩ 𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗚𝗮𝗺𝗲 🏆 EuroLeague #14 🗓️ 24 Kasım Salı | 20.00 🆚 Paris Basketball 📍 Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi https://t.co/HpFP61oI5H — Beşiktaş Fuzul (@BJK_Basketbol) November 23, 2026