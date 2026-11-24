Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 20 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Murat Sağlam üstlendi. 2-2 sona eren karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini Milan Skriniar ve Vedat Muriqi kaydetti. Kocaelispor'un golleri ise Berkan Kutlu ve Matej Maglica attı.