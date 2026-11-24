Fenerbahçe'nin stoperi Arsenal'dan gelecek! Transferde dev rakip
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları başladı. Ocak ayında önemli takviyeler yaparak kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen sarı lacivertli yönetimin, sürpriz bir isim için devreye girdiği öğrenildi. Kanarya'nın, Arsenal forması giyen o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin transfer için İtalyan devi ile yarıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 11:11
DEPLASMANDA 10 PUAN KAYBETTİ
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta 10 puan kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. 7 deplasman maçında rakip ağlara 14 gol gönderen Fenerbahçe, 6 gol yedi.
GREENWOOD, 11'İNCİ GOLÜNÜ ATTI
Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Kocaelispor karşısında takımının ikinci golünü kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 11 yaptı. 21 maçta 11 gol kaydeden Greenwood'un 4 tane de asist katkısı bulunuyor.
SARI-LACİVERTLİLER, 6 SARI KART GÖRDÜ
Fenerbahçe'nin Kocaelispor'a konuk olduğu maç sahadaki sertlikle de dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Ederson, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Mason Greenwood, sarı kart gördü. Kocaelispor da 4 sarı kart ile cezalandırıldı.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanırken Avrupa basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'in genç savunmacısı Cristhian Mosquera'nın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
22 yaşındaki İspanyol stoper, Arsenal'de bu sezon istediği forma şansını bulmakta zorlanıyor. William Saliba, Gabriel Magalhaes ve Ezri Konsa'nın gerisinde kalan genç futbolcu, bu sezon 400 dakikanın altında süre alabildi.
Bu durum Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekerken, Fenerbahçe de Mosquera ile ilgilenen takımlar arasında gösterildi.
INTER ÖNDE, BENFICA DA TAKİPTE
TEAMtalk'un haberinde Inter'in, gelecek sezon savunma hattında değişime gitmek istediği ve Mosquera'yı öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği aktarıldı.
Benfica'nın da uzun süredir genç savunmacıyı takip ettiği belirtilirken, Suudi Arabistan ekipleri Al Nassr ve Al Hilal'in de oyuncunun durumuyla ilgilendiği ifade edildi.
ARSENAL'İN BEKLENTİSİ NE?
2025 yazında Valencia'dan, Arsenal'e transfer olan Mosquera'nın İngiliz ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Londra temsilcisi, savunmadaki alternatiflerini azaltmak istemediği için ocak ayında oyuncunun ayrılığına sıcak bakmıyor.
Ancak genç futbolcunun sezonun geri kalanında da yeterince forma şansı bulamaması halinde yaz transfer döneminde ayrılık ihtimali güçlenebilir.
Fenerbahçe'nin de takip ettiği belirtilen 22 yaşındaki savunmacının geleceği, önümüzdeki transfer döneminin dikkat çeken konularından biri olmaya aday.
Öte yandan Cristhian Mosquera'nın güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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