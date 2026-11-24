Manchester City - Napoli maçını takip etmek için tıklayınız...

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında gözler Manchester City - Napoli karşılaşmasına çevrildi. İngiltere Premier Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Manchester City, Avrupa arenasında kazanarak moral bulmak istiyor. Enzo Maresca'nın öğrencileri, Etihad Stadı'nda İtalya temsilcisi Napoli'yi konuk edecek. Massimiliano Allegri yönetimindeki konuk ekip ise Avrupa'da yaşadığı puan kayıplarının ardından ilk 24 yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor. Manchester City'nin eski yıldızı Kevin De Bruyne'nin Napoli formasıyla Etihad'a dönmesi, mücadelenin en dikkat çeken ayrıntıları arasında bulunuyor. Futbolseverler maçın başlama saatini, yayın kanalını ve canlı skor ekranını araştırıyor.

MANCHESTER CITY - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Manchester City ile Napoli, 24 Kasım 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Napoli karşılaşması Türkiye'de tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında geride kalan dört karşılaşmanın ardından 9 puanla 7. sırada bulunuyor. İngiliz ekibi, ilk 8 içerisindeki konumunu koruyarak doğrudan son 16 turuna yükselme hedefini sürdürmek istiyor.

Manchester City, lig aşamasındaki dördüncü maçında Paris Saint-Germain'e 4-2 mağlup olmuştu. Savunmada yaşadığı sorunlara rağmen Etihad Stadı'ndaki iç saha performansına güvenen İngiliz temsilcisi, Napoli karşısında yeniden galibiyet arayacak.

MANCHESTER CITY'DE SON HAFTALARDA FORM DÜŞÜKLÜĞÜ

Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City, Premier Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. İngiliz ekibi, son lig maçında Fulham ile 1-1 berabere kaldı. Son dört Premier Lig karşılaşmasında üç mağlubiyet ve bir beraberlik alan City, lig tablosunda üçüncü sıraya geriledi. Savunma performansı da Manchester temsilcisinin gündemindeki önemli sorunlardan biri oldu. City, tüm kulvarlarda çıktığı son 11 maçın yedisinde en az iki gol yedi. Napoli karşısında savunmada daha dikkatli bir oyun ortaya koymayı hedefleyen ev sahibi ekip, taraftar desteğiyle üç puana ulaşmayı amaçlıyor.

KEVIN DE BRUYNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Manchester City - Napoli karşılaşmasının en dikkat çeken ayrıntılarından biri Kevin De Bruyne'nin Etihad Stadı'na geri dönüşü olacak. Uzun yıllar Manchester City forması giyen Belçikalı yıldız, İngiliz ekibinin kazandığı başarılarda önemli rol oynamıştı.

Napoli'ye transfer olan De Bruyne, eski takımına karşı mücadele etme fırsatı bulacak. Deneyimli orta saha oyuncusunun performansı karşılaşmanın merak edilen başlıkları arasında bulunuyor.

NAPOLI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇIKIŞ ARIYOR

Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmada yalnızca üç puan toplayabildi. İtalyan temsilcisi, lig aşamasında 27. sırada bulunuyor. Arsenal, Villarreal ve Porto karşısında alınan mağlubiyetler Napoli'nin sıralamada gerilemesine neden oldu.

Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, Manchester City deplasmanında kazanarak ilk 24 hedefini canlı tutmayı amaçlıyor. Napoli, Avrupa'daki ilk dört maçında altı gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Bu nedenle savunma güvenliği, Etihad Stadı'ndaki mücadelenin belirleyici başlıklarından biri olacak.

NAPOLI'NİN DEPLASMAN PERFORMANSI

Napoli, son dönemde deplasman karşılaşmalarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. İtalya temsilcisi, tüm kulvarlarda oynadığı son yedi deplasman maçının beşinden mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda yalnızca altı gol atabilen Napoli, Manchester City karşısında hücumdaki etkisini artırmayı hedefliyor.

MANCHESTER CITY - NAPOLI CANLI SKOR VE CANLI TAKİP EKRANI

A big @ChampionsLeague night awaits! 🌟 https://t.co/bdAN8yVup4 — Manchester City (@ManCity) November 23, 2026