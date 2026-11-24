Feyenoord - Porto maçını takip etmek için tıklayınız...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, Feyenoord - Porto karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun iki köklü kulübü, lig aşamasının beşinci haftasında Rotterdam'da kozlarını paylaşacak. Son dönemde savunmada yaşadığı sorunlarla dikkat çeken Feyenoord, kendi sahasında kazanarak altı maçlık galibiyet hasretini bitirmeyi amaçlıyor. Porto ise üç puanla geldiği Hollanda deplasmanında alacağı galibiyetle ilk 24 yarışına tutunmak istiyor. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, yayın kanalını ve canlı skor bilgilerini araştırıyor. Feyenoord - Porto maçına dair tüm bilgiler ve canlı izleme ekranı fotomac.com.tr'de...

FEYENOORD - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında oynanacak Feyenoord - Porto karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü yapılacak. Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

FEYENOORD - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord ile Porto arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 3 üzerinden canlı yayınlanacak.

FEYENOORD GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Porto'yu konuk ederken son haftalardaki kötü sonuçlara son vermeyi hedefliyor.

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Hollanda temsilcisi, tüm kulvarlarda altı maçtır galibiyet elde edemedi. Feyenoord, son olarak Eredivisie'de kendi sahasında Excelsior'a 3-2 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın 2. dakikasında Givairo Read'in golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Jan Plug'ın kendi kalesine attığı gol de mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Alınan bu sonucun ardından Feyenoord, Hollanda Ligi'nde beşinci sıraya geriledi.

FEYENOORD'UN SAVUNMA PERFORMANSI ENDİŞE VERİYOR

Hollanda ekibinin son haftalarda yaşadığı savunma sorunları dikkat çekiyor. Feyenoord, tüm kulvarlarda çıktığı son üç maçta kalesinde en az üçer gol gördü. Heerenveen'e 5-3 mağlup olan Rotterdam temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 3-0 kaybetti. Son olarak Excelsior karşısında da 3-2'lik yenilgi yaşadı. Özellikle maçların erken bölümlerinde rakiplerine gol fırsatı veren Feyenoord, Porto karşısında savunma güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FEYENOORD'UN SON DURUMU

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört maçta üç puan topladı. Barcelona ve Real Betis karşısında mağlup olan Hollanda temsilcisi, Como'yu yenmeyi başardı. Son Avrupa sınavında ise Inter'e kendi sahasında 3-0 kaybetti.

Lig aşamasında 32. sırada bulunan Feyenoord, Porto karşısında kazanarak üst sıralara yaklaşmak ve eleme turuna katılma umutlarını güçlendirmek istiyor.

PORTO DEPLASMANDA ÜÇ PUAN ARIYOR

Porto, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Feyenoord deplasmanına çıkacak. Portekiz temsilcisi, ilk dört maçta topladığı üç puanla lig aşamasında 26. sırada bulunuyor. Üst sıralara yaklaşmak isteyen Porto, Hollanda'daki karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İki takım arasındaki puan eşitliği, mücadeleyi lig aşamasının alt sıraları açısından önemli hale getiriyor.

FEYENOORD - PORTO MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı lig aşamasında ilk 8 sırayı alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken 9-24. sıralardaki takımlar eleme turunda mücadele ediyor. İlk dört maçın ardından üçer puana sahip Feyenoord ve Porto için beşinci hafta karşılaşması, ilk 24 hedefi açısından önem taşıyor. Feyenoord, taraftar desteğiyle kötü gidişatı sonlandırmayı amaçlarken Porto ise deplasman galibiyetiyle rakibinin önündeki konumunu güçlendirmek istiyor.

FEYENOORD - PORTO CANLI SKOR VE CANLI ANLATIM