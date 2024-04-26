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TRANSFER HABERİ - Eyüpspor'dan Lanzini sürprizi!

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. İstanbul ekibi Arjantinli yıldız Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 14:25
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TRANSFER HABERİ - Eyüpspor'dan Lanzini sürprizi!

Eyüpspor gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Kaliteli bir takım oluşturmak isteyen İstanbul ekibi, transfer görüşmelerine başladı.

TRT Spor'un haberine göre, eflatun-sarılılar, 31 yaşındaki Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Arjantinli futbolcunun maliyetine ilişkin görüşmelerini devam ettiriyor.

İstanbul temsilcisi, oyuncunun maliyetini düşürmek istiyor. Maliyetin istenilen seviyeye gelmesi halinde Lanzini transferi gerçekleştirilecek.

Uzun yıllar West Ham United formasıyla adından söz ettiren Lanzini, geçen yaz altyapısından yetiştiği River Plate'e dönmüştü.

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