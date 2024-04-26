Göztepe Şöleni

1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçına Süper Lig'e çıkışını resmen ilan etmek için çıkacak Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan değerlendirmelerde bulundu. Rakiplerini yendikleri takdirde diğer maçlara bakmadan direkt Süper Lig'e yükseleceklerini hatırlatan Ertan, "Gençlerbirliği maçında planlanmış bir kutlama yapmayacağız. Süper Lig'e çıkarsak Bodrum FK maçında kutlama yapacağız. Kupa töreni son maçımızda olacak" diye konuştu.

LEVENT YÜKSEL GELİYOR

Gençlerbırlığı sınavında ceza almamaları gerektiğini belirten Ertan, "Pazar günü kutlama yaparsak taraftarımızın sahaya girme ihtimali bulunur. Bu durumda Bodrum FK maçında cezalı oluruz. Son mücadelemizi seyircisiz oynama ihtimali ortaya çıkar. Bunu asla istemeyiz. Diğer bir müjdemiz de Bodrum FK maçında sanatçı Levent Yüksel bizimle olacak. Taraftarımız her iç saha maçında bir ağızdan söylediğimiz, 'Medcezir' şarkısını gerçek sesinden dinleyecek" ifadelerini kullandı.

BİLETLER ANINDA BİTTİ

Göztepe'nin 2 yıl sonra Süper Lig'e dönüşünü ilan etmek için pazar günü evinde saat 16.00'da çıkacağı Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar online olarak satışa sunulan biletleri dakikalar içinde bitirdi. Şampiyonluk yolunda yine tıklım tıklım dolacak Gürsel Aksel Stadı'nda ayrıca çocuk taraftarların da maçı ücretsiz olarak izleyebileceği açıklandı.