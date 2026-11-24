Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekti.

Milan'dan Rafael Leao'yu transfer ederek büyük ses getiren sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Aleksey Batrakov oldu.