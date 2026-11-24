Galatasaray'da flaş Batrakov gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Aleksey Batrakov'un sözleşmesindeki 55 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin 70 milyon Euro'ya çıkarılacağı iddia edilmişti. Rus yıldızı menajeri Vladimir Kuzmichev, İstanbul'a geldiğini açıklayarak oyuncusuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 10:44
Sarı-kırmızılı forma altındaki kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Batrakov, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcuyla Barcelona, Bayern Münih, PSG, Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Chelsea gibi devlerin ilgilendği iddia edilmişti.
Galatasaray yönetiminin ise Aleksey Batrakov'un sözleşmesindeki 55 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini 70 milyon Euro'ya çıkarmak istediği öne sürülmüştü.
Yönetimin Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev ile kısa süre içerisinde görüşme gerçekleştireceği yazılırken, Rus menajer İstanbul'a geldi.
"GÖRÜŞME İHTİMALİMİZ VAR"
Rus basınına İstanbul'da olduğunu doğrulayan Kuzmichev, Sport-Express'e yaptığı açıklamada, "Evet, Türkiye'de olduğum doğru. Galatasaray'ın Aston Villa ile oynayacağı maçı da izlemeyi planlıyorum. Aleksey ile de bir görüşme ayarladık. Ancak olası sözleşme görüşmeleri ve yeni serbest kalma bedeli konusunda şimdilik yorum yapmayacağım. Bununla birlikte kulüp yönetimiyle görüşme ihtimali var." ifadelerini kullandı.
Aleksey Batrakov, bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta süre aldı.
Rus futbolcu, 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Batrakov'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.
21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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