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Hedef 5 zafer

Keçiörengücü’yle berabere kalan Göz-Göz, en yakın rakibi Sakaryaspor’un 9 puan önünde milli araya girdi. İzmir ekibi, 7 maçta 5 galibiyet alırsa Süper Lig’e çıkacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 06:50
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Hedef 5 zafer

Trendyol 1. Lig'de son olarak evinde Keçiörengücü ile golsüz berabere kalıp en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde 2. sıradaki Göztepe milli araya büyük bir avantajla girdi. İzmir ekibi, kalan 7 maçta 5 galibiyet alırsa rakiplerin elde edeceği sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Göztepe, bu sezon 2. devrede büyük bir çıkış gösterdi. Bulgar teknik adam Stoilov yönetiminde 10 maça çıkan Göz-Göz, hiç yenilmedi. Bu periyotta 7 galibiyet aldı, 3 maçını ise berabere tamamladı.

REHAVETE YER YOK

Göztepe, ligde en yakın rakibi Sakaryaspor'a ilk maçta 1-0 yenilirken, rövanşı ise deplasmanda 2-1 kazandı. Teknik direktör Stanimir Stoilov ise son Keçiörengücü beraberliğinin ardından oyuncularını uyardı. Herkesten daha dikkatli olmasını isteyen Bulgar çalıştırıcı özellikle son vuruşlar üzerinde yoğunlaştı. Asla rehavete kapılmayacaklarını belirten Stoilov'un futbolcularına, "Henüz işi garantilemedik. Avantajımızı sürdürmek için daha fazla çalışmalıyız, Süper Lig'e yükseldik havasına kimse girmesin" dediği de bildirildi.

Göztepe, milli maçlardan sonra deplasmanda Kocaelispor'un rakibi olacak. Göz-Göz, 6 maçtır kazanamayan moralsiz rakibi karşısında da serisini sürdürmek istiyor.

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