Haberler TFF 1.Lig Gözü yüksekte

Gözü yüksekte

Seyircisinin desteğinden yoksun şekilde Bolu ile oynayacak Bodrum’un hocası Taşdemir, “İkinci ve üçüncü olma potansiyelimiz yüksek. Bu maçı kayıpsız geçmemiz gerekiyor” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Gözü yüksekte

Ligde play-off hattında 43 puanla 5. sırada bulunan Bodrumspor, Boluspor karşısında 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip ligin 25. haftasında evindeki Eyüpspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Boluspor karşılaşmasını seyircisiz oynayacak. Ligdeki durumları hakkında konuşan Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Taraftarsız bir maç oynayacağız. Rakibimiz Boluspor çok aşağılardan çok büyük bir ivmeyle doğru işler yaparak buraya geldi. Bizim için sıkıntılı ve zor bir maç olacak. Bizden elimizden gelenin en iyisini yapıp, bu maçı kayıpsız atlatmak istiyoruz. İkinci ve üçüncü olma potansiyelimiz yüksek, üçüncü olma daha yüksek. Play-off'a girmemize şansımız yüksek dolayısıyla orta şekilde gidiyor. Ayrıca bu hemen hemen bütün takımlar içinde geçerli. Birazcık tökezleyenler maalesef yarışın dışında kalabilir" dedi.

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