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Göztepe doludizgin

Romulo’nun iki golüyle kazanan İzmir ekibi, 52 puana yükseldi. Namağlup serisini 8’e çıkartarak Süper Lig yürüyüşünü sürdürdü

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Göztepe doludizgin

Trendyol 1. Lig'de Göztepe fırtınası hız kesmeden sürüyor. Bu yıl yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibinin son kurbanı Boluspor oldu. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Romulo'nun iki golüyle zafere uzandı. Brezilyalı forvet, 45+6'daki penaltısıyla takımı soyunma odasına 1-0 önde taşıdı.

49'DA FİŞİ ÇEKTİ

Göztepe ikinci yarıya da hızlı başladı. 49. dakikada Romulo kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Sarı-kırmızılılar, 2-0'lık zaferle puanını 52 puana yükseldi. Süper Lig yolunda hata yapmayan İzmir ekibi, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkarttı. Göztepe gelecek hafta Şanlıurfaspor deplasmanında 3 puan arayacak.

TRİBÜNLER ŞOV YAPTI

Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yine harika görüntüler ortaya çıkarttı. Maçtan önce klasikleşen 'Medcezir' şarkısıyla atkı şov yapan Göztepeli futbolseverler, 90 dakika boyunca takıma destek verdi. Galibiyet sonrası da sevinci takımla birlikte yaşadılar.

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