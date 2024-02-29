Haberler TFF 1.Lig Formda Boluspor play-off aşkına

Formda Boluspor play-off aşkına

Trendyol 1. Lig'de 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen ve bu periyotta 5 galibiyet alan Boluspor, 2. sıradaki Göztepe'ye konuk olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Formda Boluspor play-off aşkına

Zorlu bir Göztepe maçına çıkacaklarını belirten teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Ambiyans açısından ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Ligin zorluk derecesi her geçen hafta artıyor. Maç sayısı azaldıkça hedefler belirginleşiyor. Play-Off'a kalmak için mücadele ediyoruz. Onun için oynayacağız" diye konuştu.

TRENDYOL 1. LİG

Göztepe'nin Cezayirli kanat oyuncusu Messaoudi, 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 8 gole doğrudan katkı verip takımın en iyisi oldu.

Erzurumspor'un hocası Kutlu, Süper Lig'i hedefleyen Kocaelispor ile yapacakları maçı, taraftarlarının desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

Altay, kontratı bitecek 19 yaşındaki kaleci Mustafa Çalışkan ve aynı yaştaki santrfor Nurettin Küçükdeniz ile yeniden anlaşmanın zeminini arıyor.

TFF 2. LİG

Kırmızı Grup'ta Kastamonu'ya 1-0 yenilip Play-Off hattının dışına çıkan Menemen'de Yılmaz Vural, evlerinde lider Iğdır'ı yeneceklerini söyledi.

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