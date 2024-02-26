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Eyüp tutulmuyor
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında lider Eyüpspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 yendi. Bu sonuçla ligde 19. galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 58'e çıkardı. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, en yakın takipçisi Göztepe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu sezon 1. Lig'de 6. yenilgisini yaşayan Sakaryaspor ise 40 puanda kaldı.
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