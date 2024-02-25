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7. harika Göztepe

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Anthony Dennis, 21. dakikada Billal Messaoudi ve 32. dakikada Yalçın Kayan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Göztepe, puanını 49 yaparak zirve yarışını sürdürdü. Adanaspor ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Göztepe, evinde Boluspor'a ağırlayacak. Adanaspor ise Giresun deplasmanına gidecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 06:50
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7. harika Göztepe

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Anthony Dennis, 21. dakikada Billal Messaoudi ve 32. dakikada Yalçın Kayan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Göztepe, puanını 49 yaparak zirve yarışını sürdürdü. Adanaspor ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Göztepe, evinde Boluspor'a ağırlayacak. Adanaspor ise Giresun deplasmanına gidecek.

STOILOV MUCİZESİ

Göztepe teknik direktör Stanimir Stoilov ile adeta şaha kalktı. Bulgar futbol efsanesinin yönetiminde çıktığı 12 karşılaşmada sadece Bodrum'a deplasmanda 3-0 kaybeden İzmir ekibi, 12 maçın 9'unu kazandı. 2 maçta ise berabere kaldı.

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