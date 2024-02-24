Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bandırmaspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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BANDIRMASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE