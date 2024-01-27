Süper Lig'i hedefleyen Sakaryaspor, Ümraniye'yi yenerek yeniden çıkış yakalamak istiyor. Ligde 2. devreye Göztepe ve G.Birliği yenilgisiyle başlayan Tatangalar'da teknik direktör Tuncay Şanlı, iddialı konuştu. Şanlı, "Son G.Birliği maçında oyun olarak iyiydik ama hem hakem hataları hem de oyuncu psikolojisinin bir anda reaksiyon vermesi, işleri o hale getirdi. Bunu düzeltecek yine bizleriz. Taraftarımızın desteğiyle şehir, camia, bütün dinamiklerle bu takımın başarısı için hep beraber olursak daha iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum" dedi.

MAÇ MAÇ İLERLEYECEĞİZ

1. Lig'in zorlu bir süreç olduğuna işaret eden Şanlı, "Herkes herkese puan kaybedebiliyor. Önümüzde Ümraniye maçı var, hedefimiz onu kazanmak. 15 maç olarak değil de maç maç değerlendirmek gerekiyor. Ümraniye maçıyla da tekrar bir çıkış yakalamak istiyoruz. Hedefimiz toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp 2. çıkmak ya da 3. olup direkt final oynamak. Oyun olarak zaten bir şeyleri gösterdik. Bundan sonra yine top aslında oyuncuların ayağında. Onların performansı da belirli olacaktır" diye umut dağıttı.