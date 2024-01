Ümraniyespor'un yeni CEO'su Nicolas Anelka: İlk hedefim...

Trendyol 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'da CEO'luk görevine getirilen Nicolas Anelka ile sözleşme imzalandı. Nicolas Anelka imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Anelka, "Benim için çok zevkli ve hedefli bir yolculuk. Şu an itibarıyla çok sevdiğim bir kulübe geldiğimi düşünüyorum. Bu kulübün gelişimini görmek için çok sabırsızım. Kulübün felsefesinde, düşüncesinde ve kulübün içinde yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Şu an Türkiye'de futbol seviyesinin yeteri kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım tecrübelerim ve bu hayatta yaşadıklarımla Ümraniyespor ve Türk futboluna bir şeyler katabilirim. Çocukları çok seviyorum, alt yapıyı çok seviyorum. Burada olma sebeplerimden bir tanesi de genç oyuncuları keşfederek onları Türk futboluna kazandırmak. Hep birlikte bunu yapabileceğimize inanıyorum. Türk futbolunu mental olarak da geliştirmemiz gerekiyor. Daha iyisini ve daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Kolay olmayacak, beraber çok çalışmamız gerekiyor. Eminim ki başarabileceğiz. Bir günde olmayacak, sabırlı olmamız gerekiyor ben uzun vadede buradayım. Bu hedeflere beraber ulaşacağız. Buna eminim. Ümranyispor olarak bu konuda çok istekliyiz. Başkanımızın, benim ve İbrahim'in hedeflerinden bir tane bu kulübü en yukarıya taşıyabilmek. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok önemli. Bu maçlara iyi konsantre olmamız gerekiyor. Sonrasına hep beraber bakarız. Kolay olmayacak ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

"ÜMRANİYESPOR'UN CEO'SU OLMAK ÇOK BÜYÜK BİR HEDEF"

Nicolas Anelka neden Ümraniyespor'u seçtiği sorulması üzerine, "Neden olmasın? Benim için Ümraniyespor'un CEO'su olmak çok büyük bir hedef. Aklımda olanları gerçekleştirmek istiyorum. Şu an nerde olmak istediysem oradayım. İstanbul'dayım, Türkiye'deyim. Türkiye'yi çok seviyorum. İnsanlar beni az çok tanıdıysa Türkiye ve İstanbul'u ne kadar sevdiğimi bilirler. Benim başarmam için şu an her şey hazır" cevabını verdi.

"BÜYÜK İSİMLERİN TÜRKİYE'YE GELMESİNE ŞAŞIRMIYORUM"

Büyük isimlerin Türkiye'ye gelmesine şaşırmadığını dile getiren Anelka, "Hala çok büyük isimlerin Türkiye'ye geldiğini görüyorum ve bundan çok mutluyum. Türk futbolunun seviyesini yukarıya taşıyor. Yurt dışına çok güzel bir görüntü veriyor Süper Lig'in kalitesi anlamında. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hala büyük isimleri getirebileceğini gösteriyor. Türkiye'de her zaman kalite vardı. Büyük isimlerin Türkiye'ye gelmesine şaşırmıyorum ve böyle devam edecek" dedi.

"İLK HEDEFİM ÜMRANİYESPOR'DAKİ GENÇ OYUNCULARI TANIMAK"

Hedeflerinden bahseden Nicolas Anelka, "Şu an ilk hedefim Ümraniyespor'daki genç oyuncuları tanımak. Zaten önemli olan sahip olduğumuz genç oyuncuları yukarıya taşıyabilmek. Sonrasında tabii ki Fransa'daki altyapı ve akademileri ezbere biliyorum. Gelişimin sebeplerinden bir tanesi de bu. Aradaki bağlantıyı çok iyi yapabilecek biriyim. Şu ana kadar zaten telefonum susmadı ve birçok futbolcu bize katılmak istiyor. Şu an gözlemlemek için buradayım. Hocayla toplantı yapacağım. Neye ihtiyacı varsa ona göre değerlendiririz" diye konuştu.

Anelka şu sözlerle sözlerini noktaladı:

"Hayal ettiklerimiz arasında var tabii ki. Ama bu CEO olarak yaptığım görevi daha çok benimsiyorum. Düşündüklerimi gerçekleştirmek ve kulübü daha yukarıya taşımak için bu görev bana daha çok layık. Çok farklı görevdeyim şu an."