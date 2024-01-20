Nefes kesecek

Süper Lig'e yükselmek isteyen iki dev ekip bugün Kocaeli'de karşı karşıya geliyor. 2 maçtır kaybeden Körfez temsilcisi 19.00'da başlayacak mücadelede evinde lider Eyüpspor'u konuk ediyor. Siyah-yeşilli ekip mücadeleden 3 puanla ayrılarak hem 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor hem de lider ile farkı azaltmayı planlıyor. Kocaelispor taraftarı da heyecanla bu maçı bekliyor. Tek istekleri takımlarının galip gelmesi.

HIZ KESMEK İSTEMİYOR

Lider Eyüpspor ise bu maça formda geldi. Arda Turan'ın öğrencileri BB Erzurum ve Keçiörengücü karşılaşmalarını gol yemeden geçtiler. Aldıkları 6 puanla zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdılar. Ancak Eyüpspor bugün de kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir virajı dönmeyi planlıyor. Teknik direktör Arda Turan da motivasyon konuşmaları yapıyor. Eyüpsporlu futbolcular da hırs küpü.