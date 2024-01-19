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"Şampiyonluk için burdayım"

Erkan Sözeri: Karşıyaka’ya şampiyon olmak için geldim. Bu camia 3. lige yakışmıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 06:50
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"Şampiyonluk için burdayım"

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Erkan Sözeri, Karşıyaka'ya şampiyon olmak için geldiğini ve bu yolda neler yapılmasını gerektiğini anlattı. Karşıyaka camiasının çok güzel şeyleri hak ettiğini dile getiren Sözeri, "Ego falan yapmıyorum ama Erkan Sözeri varsa hedef vardır. Takımının da bir hedefi vardır. Erkan Sözeri'nin takımı asla hedefsiz olmaz. Hele Karşıyaka Spor Kulübü gibi büyük bir camianın her zaman hedefi şampiyonluktur, hangi ligde olursa olsun" diye konuştu.

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