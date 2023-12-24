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Altay 2-1 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Altay sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Altay oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 21:47
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Altay 2-1 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Altay sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Altay oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Keçiörengücü'nün merkezden geliştirdiği atakta Erkam Develi, yayın bir adım gerisinden sol köşeye sert bir şut çekti ve top üstten dışarı çıktı.

20. dakikada Altay'ın sağdan geliştirdiği atakta arka direğe gelen ortada Mehmet'in şutunda top yandan dışarı çıktı.

43. dakikada soldan Bardhi'nin penaltı noktası üzerine yerden ortasında Koray'ın gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

65. dakikada Deniz Kadah, kaleci Metin'in beline yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı.

66. dakikada VAR, maçın hakemi Ali Yılmaz'ı Deniz'in pozisyonunu izlemesi için VAR monitörüne davet etti.

67. dakikada maçın hakemi Ali Yılmaz, Deniz Kadah'ın yerde kaldığı pozisyonu penaltı olarak yorumladı ve siyah-beyazlılar penaltı kazandı.

68. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Paixao, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

73. dakikada Altay'ın soldan geliştirdiği atakta Paixao, havadan gelen topu tek dokunuşla kale alanına doğru çevirdi. Deniz de meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

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