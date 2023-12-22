Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Emre Kargın
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor: Gürcan Hasova
24 ARALIK PAZAR:
13.30 Bodrum FK-Göztepe: Ozan Ergün
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Alper Akarsu
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü: Ali Yılmaz
25 ARALIK PAZARTESİ:
14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Burak Olcar
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor: Ayberk Demirbaş
20.00 Eyüpspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen