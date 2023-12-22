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Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 15:17
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Trendyol 1. Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

13.30 Gençlerbirliği-Tuzlaspor: Emre Kargın

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor: Gürcan Hasova

24 ARALIK PAZAR:

13.30 Bodrum FK-Göztepe: Ozan Ergün

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: Alper Akarsu

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü: Ali Yılmaz

25 ARALIK PAZARTESİ:

14.00 Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Burak Olcar

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen

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