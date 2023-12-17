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Göztepe Eyüpspor'u gözüne kestirdi!

Doğrudan Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen 3. sıradaki Göztepe, lider Eyüp’le oynayacağı maçı kazanıp hem farkı eritmek hem de ilk ikiyi zorlamak istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Göztepe Eyüpspor'u gözüne kestirdi!

Trendyol 1. Lig'de üst üste 3 maçını yine gol yemeden kazanırken, çıktığı son 10 maçın 8'ini kalesini gole kapatarak galip tamamlayan Göztepe, lider Eyüpspor'la oynayacağı ilk yarının en kritik karşılaşmasına bileniyor. Ligde 29 puanla 3. sıraya tırmanıp direkt Süper Lig hattını hedefleyen sarı- kırmızılılar, 10 puan üzerinde yer alan Eyüpspor'u da yenip hem rakibiyle farkı eritmeyi, hem de 3 puan üstündeki ikinci Kocaelispor'u yakalamak istiyor.

GEÇEN SEZON 1-0 YENMİŞTİ

Arda Turan'ın çalıştırdığı, yıldızlar topluluğu kadroya sahip Eyüpspor, bu sezon çıktığı 15 maçta 13 galibiyet alırken son 5 maçını kazanmayı başardı. İki takım arasında Gürsel Aksel Stadı'nda hafta sonu oynanması gereken karşılaşma, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası liglerin ertelenmesiyle 20 Aralık Çarşamba akşamına kaydırılmıştı. Göz-Göz geçen sezon Arda Turan'ın ilk maçında Eyüpspor'u yine evinde 1-0 yenmeyi başarmıştı.

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