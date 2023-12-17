‘Süper’ olacağız

Attığı 8 golle Kocaelispor'un en skorer ismi olan Douglas Tanque sezon sonunda doğrudan Süper Lig'e çıkmak istediklerini dile getirdi. 1.88 boyundaki Brezilyalı forvet, "İyi bir takımız ve güzel bir hava yakaladık. Özellikle dış sahada oynadığımız maçlarda kazanmamız iddiamızı göstermek açısından büyük önem taşıyor" dedi. Bodrumspor'la oynayacakları karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten 30 yaşındaki futbolcu "Takımın başarısında pay sahibi olmak elbette büyük mutluluk. Sezon sonunda da tabii ki gol kralı unvanı almak isterim. Ama önceliğimiz Süper Lig" ifadelerini kullandı.