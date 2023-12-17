Haberler TFF 1.Lig ‘Süper’ olacağız

‘Süper’ olacağız

Kocaeli’nin golcüsü Tanque sezon sonu için iddialı konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
‘Süper’ olacağız

Attığı 8 golle Kocaelispor'un en skorer ismi olan Douglas Tanque sezon sonunda doğrudan Süper Lig'e çıkmak istediklerini dile getirdi. 1.88 boyundaki Brezilyalı forvet, "İyi bir takımız ve güzel bir hava yakaladık. Özellikle dış sahada oynadığımız maçlarda kazanmamız iddiamızı göstermek açısından büyük önem taşıyor" dedi. Bodrumspor'la oynayacakları karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten 30 yaşındaki futbolcu "Takımın başarısında pay sahibi olmak elbette büyük mutluluk. Sezon sonunda da tabii ki gol kralı unvanı almak isterim. Ama önceliğimiz Süper Lig" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldıza Avrupa devleri talip...
Scholz'un kahve daveti pahalıya patladı! 26 ülke, onay mührü bastı
F.Bahçe Viking yıldız ile taraftarını coşturacak!
Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ahmet Dal: Stadı yenileyeceğiz!
Bodrum ‘6’ istiyor
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Aralık)
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkerim'e sürpriz talip! G.Saray'ın kararı... Abdülkerim'e sürpriz talip! G.Saray'ın kararı... 07:46
Flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı" Flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı" 07:16
Barça kazanmayı unuttu! Barça kazanmayı unuttu! 00:58
Barça kazanmayı unuttu! Barça kazanmayı unuttu! 00:58
R. Madrid'den kadro açıklaması! Arda Güler... R. Madrid'den kadro açıklaması! Arda Güler... 00:04
Beşiktaş Emlakjet A. Efes'i devirdi! Beşiktaş Emlakjet A. Efes'i devirdi! 22:54
Daha Eski
Beşiktaş Emlakjet A. Efes'i devirdi! Beşiktaş Emlakjet A. Efes'i devirdi! 22:54
Napoli hata yapmadı! Napoli hata yapmadı! 22:38
Napoli hata yapmadı! Napoli hata yapmadı! 22:38
Nice zirve yarışında yara aldı! Nice zirve yarışında yara aldı! 22:31
Nice zirve yarışında yara aldı! Nice zirve yarışında yara aldı! 22:30
Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncularla ilgili yeni karar! Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncularla ilgili yeni karar! 22:16