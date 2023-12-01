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Göztepe'de Mame Diouf şoku!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de Mame Diouf'un sezonun ilk devresini kapattığı öğrenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 12:04
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Göztepe'de Mame Diouf şoku!

1'inci Lig'in 14'üncü haftasında pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Giresunspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de Mame Diouf'un sezonun ilk devresini kapattığı öğrenildi.

Geçen haftaki Tuzlaspor maçında önce idmanda sakatlanan Senegalli golcünün adalesinde problem olduğu ifade edilirken, tecrübeli oyuncunun Giresunspor, Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Bodrum FK maçlarında görev alamayacağı vurgulandı. Sezon başında en önemli gol umudu olarak transfer edilen Diouf beklentilerin uzağında kalmıştı.

Sakatlıklarla boğuşan diğer bir oyuncu Romal Palmer'ın da henüz iyileşmediği belirtildi. Son olarak 7'nci haftada iç sahada 1-0 kazanılan Adanaspor karşılaşmasında forma giyebilen İngiliz orta sahanın da devre arasında takıma döneceği kaydedildi.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un Diouf'un yokluğunda ileri uçta tıpkı Tuzlaspor maçında olduğu gibi Cezayirli futbolcu Messaoudi'ye şans tanıması bekleniyor.

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