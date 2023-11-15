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Sakarya potada kalacak
Trendyol 1. Lig'de 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlikle 19 puan toplayan Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı, play off potasından kopmak istemediklerini söyledi. "Yarıştan asla kopmak istemiyoruz" diyen genç hoca, "Gönül ister ki ilk ikide yer alıp Süper Lig'e çıkalım; fakat bunu başaramasak bile play off hattında kalıp şansımızı zorlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Milli ara sonrası BB Erzurum'u ağırlayacak olan Sakaryaspor, evinde 3 puan almak amacında. Bu sezon 6 iç saha maçında 2 galibiyeti var.
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