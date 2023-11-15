Haberler TFF 1.Lig Sakarya potada kalacak

Sakarya potada kalacak

Trendyol 1. Lig'de 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlikle 19 puan toplayan Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı, play off potasından kopmak istemediklerini söyledi. "Yarıştan asla kopmak istemiyoruz" diyen genç hoca, "Gönül ister ki ilk ikide yer alıp Süper Lig'e çıkalım; fakat bunu başaramasak bile play off hattında kalıp şansımızı zorlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Milli ara sonrası BB Erzurum'u ağırlayacak olan Sakaryaspor, evinde 3 puan almak amacında. Bu sezon 6 iç saha maçında 2 galibiyeti var.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Sakarya potada kalacak
Trendyol 1. Lig'de 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlikle 19 puan toplayan Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı, play off potasından kopmak istemediklerini söyledi. "Yarıştan asla kopmak istemiyoruz" diyen genç hoca, "Gönül ister ki ilk ikide yer alıp Süper Lig'e çıkalım; fakat bunu başaramasak bile play off hattında kalıp şansımızı zorlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Milli ara sonrası BB Erzurum'u ağırlayacak olan Sakaryaspor, evinde 3 puan almak amacında. Bu sezon 6 iç saha maçında 2 galibiyeti var.
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