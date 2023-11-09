Haberler TFF 1.Lig Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'ya soruşturma!

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'ya soruşturma!

Tuzlaspor Kulübü Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 16:34
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Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'ya soruşturma!

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, futbol maçı biletlerinin Süper Lig takımlarının bilet fiyatlarından daha yüksek olması nedeniyle gündeme gelmişti.

Tuzlaspor'un lig müsabakasında bütün biletlerin satılmasına rağmen çok az sayıda kişinin statta bulunması nedeniyle kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiaları da ortaya atılmıştı. İddiaların ardından ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

İlhanlı hakkında, 'Malvarlığı değerlerini aklama', '7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından 7 Kasım'da soruşturma başlatıldı.

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