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Manisa FK 2 - 2 Çorum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1 Lig'in 10. haftasında oynanan Manisa FK - Çorum FK karşılaşması nefes kesti. Uzatma dakikalarında 3 golün çıktığı maçta taraflar 1'er puana razı oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 15:52
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Manisa FK 2 - 2 Çorum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1 Lig'in 10. haftasında Manisa FK ve Çorum FK kozlarını paylaştı.

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında Ahmet Sagat ile golü bulan konuk takım, devreye 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda son bölüme kadar gol sesi çıkmazken, uzatma dakikaları nefes kesti.

90+1'de Topalli ile gol bulan Manisa FK, beraberliği yakaladı.

Çorum temsilcisi, bu golden 3 dakika sonra 90+4'te kaptan Murat Yıldırım'ın ayağından bulduğu golle yeniden öne geçti.

Pes etmeyen ev sahibi takımda Topalli yine sahne aldı.

90+8'de hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atan Kosovalı oyuncu, skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma sonuçla tamamlandı.

Bu sonuçla 1'er puana razı olan her iki takım da puanını 14 yaptı.

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