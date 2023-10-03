Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor'da İrfan Buz dönemi

Şanlıurfaspor'da İrfan Buz dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmaya vardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 15:15
Şanlıurfaspor'da İrfan Buz dönemi

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un, deneyimli teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Buz'un daha önce birçok Süper Lig takımını çalıştırarak başarılar elde ettiği aktarılan açıklamada, "Başkan Haçım İzol ve yönetim kurulunun kararı sonrası yapılan görüşmelerin ardından prensipte anlaşmaya varılan teknik direktör İrfan Buz, bugün Şanlıurfa'ya gelerek anlaşmaya imza attı. Akşam saatlerinde takımın antrenmanını yönetecek olan İrfan Buz, Gençlerbirliği karşılaşması ile Şanlıurfaspor kariyerindeki ilk maçına çıkmış olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Haçım İzol, anlaşmanın camiaya ve teknik direktör Buz'a hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Şanlıurfaspor'umuz her zaman en iyisini hak ediyor. Gerek deneyimi bakımından gerekse kamuoyunda karşılığı olan İrfan Buz hocamız ile birlikte yükselişe geçeceğimize inanıyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz bizim için çok önemli. Bir o kadar da taraftarımızı önemsiyoruz. Onun için bu haftaki Gençlerbirliği maçına tüm Şanlıurfa halkını bekliyoruz."

DİĞER
‘Kuruluş Osman’ başlıyor! Sezon açılışı nefesleri kesecek! Anadolu’nun ve Uçlar’ın büyük kavgası!
Başkan Erdoğan'dan Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Kartal'dan flaş karar! Spartak Trnava maçında...
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İrfan Buz'un yeni takımı belli oldu!
Göztepe evinde kazandı!
HAMSİ KUŞU TARİFİ | Hamsi kuşu nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
KAZ TİRİDİ TARİFİ | Kaz tiridi nasıl yapılır?
KAYGANA TARİFİ | Kaygana nasıl yapılır? Yapılışı, malzemeleri, püf noktaları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pereira La Liga yolcusu! İşte yeni takımı Pereira La Liga yolcusu! İşte yeni takımı 15:19
Şanlıurfaspor'da İrfan Buz dönemi Şanlıurfaspor'da İrfan Buz dönemi 15:14
PFDK kararını verdi! Mendy'nin cezası... PFDK kararını verdi! Mendy'nin cezası... 15:08
Porto - Barcelona maçı ne zaman? Porto - Barcelona maçı ne zaman? 15:07
Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? 15:00
Kızılyıldız - Young Boys maçı ne zaman? Kızılyıldız - Young Boys maçı ne zaman? 14:53
Daha Eski
RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman? RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman? 14:42
Mata'dan ManU'ya uyarı! "G.Saray..." Mata'dan ManU'ya uyarı! "G.Saray..." 14:35
Newcastle United - PSG maçı ne zaman? Newcastle United - PSG maçı ne zaman? 14:22
İrfan Buz'un yeni takımı belli oldu! İrfan Buz'un yeni takımı belli oldu! 14:13
Watford'tan Valerien Ismael kararı! Watford'tan Valerien Ismael kararı! 14:10
Beklenen haber geldi! İşte dönüş tarihleri Beklenen haber geldi! İşte dönüş tarihleri 13:26