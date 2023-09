Keçiörengücü 3-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Aktepe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Serhat Sağır, Samet Özkul

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Orhan Nahırcı (Dk. 90+1 Musa Caner Aktaş), Innocent (Dk. 66 Melih İnan), Bardhi (Dk. 77 Şahverdi Çetin), Ariyibi (Dk. 66 Camara), Dembele (Dk. 90+1 Koray Kılınç)

Bitexen Giresunspor: Erhan Anapa, Şahin Dik (Dk. 81 Emre Nizam), Faruk Can Genç, Kadir Seven, Mehmet Keskin (Dk. 62 Ali Emirhan Akçay), Erol Can Akdağ, Furkan Kütük, Kuwas, Çekdar Orhan (Dk. 35 Anıl Yiğit Çınar), Savicevic, Mert Han Kurt (Dk. 36 Ertuğrul Şenlikoğlu)

Goller: Dk. 24 Dembele, Dk. 30 Faruk Can Genç (Kendi kalesine), Dk. 80 Arda Hilmi Şengül (Ankara Keçiörengücü), Dk. 43 Ertuğrul Şenlikoğlu (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Kuwas, Dk. 67 Savicevic (Bitexen Giresunspor), Dk. 73 Bahadır Yıldırım (Ankara Keçiörengücü)