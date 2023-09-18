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Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı: Sorumluluk hepimizin

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yeşil siyahlılarda teknik sorumlu Turgay Karslı, maç sonu mağlubiyeti değerlendirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 00:04
Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı: Sorumluluk hepimizin

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'ye 2-0 mağlup olan Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, "Bu sorumluluk hepimizin ama biz inandığımız ve bildiğimiz yolda, takım olma yolunda arkadaşlarla beraber hareket edeceğiz." dedi.

Karslı, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, takım olarak oynadıkları futbolun çok fazla ön plana çıkmadığını, daha çok kaybettikleri topların, veremedikleri mücadelenin görüldüğünü söyledi.

Rakip takımı tebrik eden Karslı, "Ama şunu bilmeliyiz ki biz bir takım olma yolunda, beraber bu adımları atma yolunda bu oyuncu arkadaşlarla ve bu birliktelikle bir sonuç üreteceğiz. Sorunu beraber çözme noktasında, üzerimize düşecek olan her türlü görevi yerine getireceğimizi söyleyebilirim. Önce dediğim gibi takım olacağız, beraber olacağız, ardından sonuca beraber ulaşacağız." diye konuştu.

Oyunun genelinde kopuklukların, boşlukların yaşandığına dikkati çeken Karslı, "Bunda etken olarak ilk dakikalarda yediğimiz gol, motivasyonumuzu düşürmüştür, doğrudur. Bu sorumluluk hepimizin ama biz inandığımız ve bildiğimiz yolda, takım olma yolunda arkadaşlarla beraber hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bodrum FK cephesi

Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir de pozisyon vermeden maçı kazanmasını bildiklerini belirterek, zor deplasmandan çok güzel galibiyet alan oyuncularını kutladı.

Oynadıkları oyunu her geçen gün birazcık daha geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Rakiplerimiz çok zor, çok kuvvetli. Dolayısıyla oyunumuzu geliştirerek yine play-off yarışının içinde olmak istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Bence bugün saha dışında her şey iyiydi. Hakemler iyiydi, biz iyiydik. Sakaryaspor elinden geleni yaptı ama yetmedi. Dolayısıyla kazandığımız için bu zorlu deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

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