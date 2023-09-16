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Erzurumspor 4-0 Altay (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Altay'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 18:31
Erzurumspor 4-0 Altay (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Altay FK ile karşı kaşrıya geldi.

Erzurum spor rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakika Ceyhun'un kullandığı serbest vuruşta top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

20. dakika sol kanattan gelişen atakta Rosheuvel'in ceza sahasına pasında topla buluşan Celal Hanalp meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

36. dakika Mustafa Akbaş topu ceza sahası içinde koşan Rosheuvel'ın önüne attı. Rosheuvel, savunmanın müdehalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Eren Tozlu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

45+1. dakika savunmanın hatasını iyi değerlendiren Eren Tozlu, topu filelere yolladı. 3-0

54. dakika Marco Paixao'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

86. dakika kaleciyle karşı karşıya kalan Rosheuvel meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 4-0

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