Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı sesleri

Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı sesleri

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da Taner Taşkın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Tuncay Şanlı ismi konuşuluyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 11:08
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı sesleri

Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayıran Sakaryaspor'da rota, TFF 2. Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı'ya çevrildi. Yapılan görüşmelerin neticesinde Şanlı'nın Çarşamba günü takımın başında yer alması bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'de mücadele veren ve lige galibiyetle başladıktan sonra beraberlik ve yenilgiyle devam eden Sakaryaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı. Bu çerçevede, yeşil-siyahlı yönetim rotasını TFF 2. Lig'de kazanılan şampiyonlukta teknik direktör olarak görev alan Tuncay Şanlı'ya çevirdi. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Şanlı ile görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmelerin neticesinde Şanlı'nın çarşamba günü takımın başında yer alması bekleniyor.

Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta olan Sakaryaspor'da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 84 puan toplayarak 2,17 puan ortalaması yakalamıştı. Ayrıca teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını da kazanmıştı.

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