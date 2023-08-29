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Sabır ve zaman

Giresun'da Mustafa Kaplan iki ihtiyacı açıkladı: “Zor bir dönemden geçiyoruz. Oyuncu grubumdan memnunum. Takımı hak ettiği yere getirmek için taraftardan zaman ve sabır istiyorum”

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
Sabır ve zaman

Giresunspor teknik direktörü Mustafa Kaplan, takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Transfer yasağı sebebiyle takviye yapamadıklarını hatırlatan Kaplan, "Camia olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Kadromuzu istediğimiz oyuncularla güçlendiremedik fakat elimizde geçen yıldan iskelet bir kadro bulunuyor. Oyuncu grubumun performansından son derece memnunum. Takımı hak ettiği yere getirmek için taraftardan zaman ve sabır istiyorum" dedi.

BU SEZON SIKÇA YAPACAĞIZ

Ligin ilk iki maçındaki performanslarını değerlendiren Kaplan, öne geçtikleri Çorum FK maçındaki oyunu övdü. Tecrübeli hoca, "Üstünlüğü aldığımız maçlarda skoru koruyabildiğimizi gösterdik. Çorum karşısında olduğu gibi dengeli oyunla golü bulmayı bu sezon sıkça göstermeyi hedefliyoruz. Ama geriye düştüğümüz maçlarda sıkıntılar yaşarız. Henüz çalışmalarımız yeterli düzeyde değil. Eksiklerimizi tamamlayarak en hazır halimizle lige devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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