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Ardaiz bombası

Sarı-yeşilliler, Joaquin Ardaiz’i kiralamak için kulübü Luzern’i ikna etti. 24 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonu da Ş.Urfa’da olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Ardaiz bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Şanlıurfaspor, hücum hattına flaş bir takviye yapıyor. Sarı-yeşilliler, Uruguaylı golcü Joaquin Ardaiz'le her konuda anlaşma sağladı. 24 yaşındaki forvetin kulübü Luzern'le de el sıkışan Şanlıurfaspor oyuncuyu imza için şehre davet etti. Sağlık kontrolünün ardından imza atması beklenen genç forvetin satın olma opsiyonu da sarı-yeşilli kulüpte olacak. Ardaiz, bir dönem ülkesinde Cavani'nin varisi olarak gösteriliyordu. Uruguay U20 Milli Takımı'nda 20 kez görev yapan başarılı oyuncu, Chiasso, Frosinone, Vancouver ve Lugano gibi takımlarda top koşturdu. Kariyerinde 173 maça çıkarken; 38 gol ve 13 asistlik performans ortaya koydu.

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