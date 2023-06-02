Haberler TFF 1.Lig Bodrumspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig play-off

Bodrumspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig play-off

Bodrumspor - Eyüpspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için play-off yarı fineli rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Bodrumspor, Göztepe'yi, Eyüpspor ise Sakaryaspor'u eleyerek play-off yarı finaline yükselmişti. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor play-off maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 11:36 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 11:50
Bodrumspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig play-off

Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bodrumspor ile Eyüpspor play-off yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Eyüpspor play-off maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUMSPOR EYÜPSPOR PLAY-OFF MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bodrumspor - Eyüpspor maçı 4 Haziran Pazar günü saat 16:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Bodrumspor - Eyüpspor maçı CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Alyansını fırlatıp attı! Kadir Doğulu’nun ihanetiyle sarsılan Neslihan Atagül gözyaşlarına boğuldu!
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumunu açıkladı! Minik bedeni kanserle mücadele ediyordu: "Zor günler..."
F.Bahçe'de Valencia bilmecesi!
Bir talibi daha çıktı! Ada'dan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrumspor pes etmiyor
Arda Turan finali istiyor
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı en güzel Cuma mesajları 🌹
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çağlar Söyüncü'nün transferini resmen duyurdu! Çağlar Söyüncü'nün transferini resmen duyurdu! 11:43
Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon... Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon... 11:40
Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 11:36
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? 11:26
Razgatlıoğlu MotoGP'ye neden geçmedi? Kenan Sofuoğlu açıkladı Razgatlıoğlu MotoGP'ye neden geçmedi? Kenan Sofuoğlu açıkladı 11:17
G.Saray-F.Bahçe derbilerinde dikkat çeken detay! G.Saray-F.Bahçe derbilerinde dikkat çeken detay! 10:59
Daha Eski
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 10:53
Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 10:38
Türkiye - İspanya maçı saat kaçta? Türkiye - İspanya maçı saat kaçta? 10:21
Yeni transfer İstanbul'a geldi! Yeni transfer İstanbul'a geldi! 10:21
Sassuolo - Fiorentina maçı saat kaçta? Sassuolo - Fiorentina maçı saat kaçta? 10:05
Nuggets final serisine galibiyetle başladı Nuggets final serisine galibiyetle başladı 09:59