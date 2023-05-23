Haberler TFF 1.Lig İsmail Köybaşı kariyerin en golcü sezonunu yaşadı!

İsmail Köybaşı kariyerin en golcü sezonunu yaşadı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen İsmail Köybaşı bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Milli oyuncu sarı kırmızılı forma altında bu 5 gol kaydederken kariyerinin en fazla skor katkısı yaptığı sezonunu yaşıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 10:15
İsmail Köybaşı kariyerin en golcü sezonunu yaşadı!
Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 5 gol atan Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu İsmail Köybaşı, kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı.

Sezon başında Trabzonspor'dan Göztepe'ye transfer olan İsmail Köybaşı, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 29 lig maçında 5 gol attı. Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Köybaşı, Denizlispor (2) ve Çaykur Rizespor (3) müsabakalarında toplam 5 kez ağları sarstı. İsmail Köybaşı, kariyerinde daha önceki en golcü sezonunu 2020-2021 sezonunda Rizespor formasıyla 3 golle yaşamıştı.


Asistleriyle de dikkat çekiyor

Göztepe formasıyla bu sezon verdiği skor katkısıyla dikkat çeken İsmail Köybaşı, asistleriyle de adından söz ettiriyor. Köybaşı, bu sezon ligde Bandırmaspor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü ve Altay müsabakalarında da 1'er asist yapma başarısı gösterdi. Böylelikle tecrübeli oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5 gol, 4 asist üreterek toplam 9 gole doğrudan katkı vermiş oldu.
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi'de mutlu son! Anlaşma ve alacağı maaş açıklandı...
Demet Özdemir boşandığı eşi Oğuzhan Koç'un evinde! "Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde" Evden çıkarken görüntülenince...
F.Bahçe'de 9 ayrılık birden!
Liverpool'dan F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altınordu'dan Rusya'ya transfer! Genç yetenek...
Erzurum mutlu
İstanbul barajlarında son durum 23 Mayıs Salı
Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir?
Kreşler ücretsiz mi olacak 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu Play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu 11:20
Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlıyor Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlıyor 11:17
Gedson'a sürpriz talip! Gedson'a sürpriz talip! 11:10
Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? 11:06
Gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un listesi Gitmeyecekmiş gibi çalışıyor! İşte Jesus'un listesi 10:55
Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi Jesus imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi 10:40
Daha Eski
İsmail Köybaşı en golcü sezonunu yaşadı! İsmail Köybaşı en golcü sezonunu yaşadı! 10:15
Icardi'ye övgü dolu sözler! "Golcülüğün heykel tasarımı" Icardi'ye övgü dolu sözler! "Golcülüğün heykel tasarımı" 10:07
G.Saray'a büyük müjde! Di Maria... G.Saray'a büyük müjde! Di Maria... 10:05
Liverpool'dan F.Bahçe'ye geliyor! Liverpool'dan F.Bahçe'ye geliyor! 09:57
Lakers'ı deviren Denver tarihe geçti! Lakers'ı deviren Denver tarihe geçti! 09:32
Victor Nelsson pazarlığı! Victor Nelsson pazarlığı! 09:30