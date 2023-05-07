Sakaryaspor 3-2 Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor evinde Pendikspor'u 3-2 mağlup ederek kritik maçta 3 puanın sahibi oldu.
Sakaryaspor'un gollerini Burak Süleyman, Mesut Özdemir(KK) ve Hakan Yavuz kaydetti.
Pendikspor'un golleri Oltan Karakullukçu'dan geldi.
Sakaryaspor aldığı kritik galibiyetle puanını 62 yaptı.
Pendikspor 61 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Nalepa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Süleyman'ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
23. dakikada Burak Süleyman'ın kale içine göndermeye çalıştığı top Mesut Özdemir'e çarparak filelerle buluştu. 2-0
45. dakikada sol kanattan Kasongo'nun ortasında arka direkte Hakan topu ağlara gönderdi. 3-0
72. dakika Pendikspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oltan Karakarakulluçu'nun vuruşunda top ağlara gitti. 3-1
83. dakikada hızlı gelişen Pendikspor atağında topla buluşan Oltan Karakullukçu meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-2