Bodrumspor 1-0 Altınordu (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de Bodrumspor, Ege derbisinde ateş hattından kurtulmaya çalışan Altınordu'yu 1-0 mağlup etti, bitime 2 hafta kala Play-Off hattındaki yerini korudu. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 79'uncu dakikada penaltıdan Kenan Özer attı. Bu skorla puanını 58 yapan ev sahibi Play-Off hattında 6'ncı sıraya tırmandı. Altınordu ise 34 puanda kalıp maratonun son 2 maçına düşme hattına gerileyen, haftaya konuk edeceği Erzurumspor'un yalnız 1 puan üzerinde girdi.

8'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Samet'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci topu kornere gönderdi.

36'ncı dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası dışından sert vuran Musah Mohammed'in vuruşunda top auta çıktı.

44'üncü dakikada etkili gelen Altınordu'da Ahmet İlhan'ın ceza sahası kaleye sert şutunda top az farkla auta çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

53'üncü dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Kenan'ın sert vuruşunda kalecinin topa müdahalesiyle top üstten kornere çıktı.

56'ncı dakikada etkili gelen Altınordu'da Kürşad'ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

77'nci dakikada ev sahibi penaltı kazandı. Etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Gökdeniz'den önce rakibin elle müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

79'uncu dakikada Kenan Özer'in penaltı golüyle Bodrumspor öne geçti: 1-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.