Altınordu’da Hasan Özer farkı

1. LIG'DE kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da bu sezon görev yapan 3. teknik adam olan Hasan Özer, kendisinden önce çalışan iki meslektaşını geride bıraktı. Ufuk Kahraman 0,75, Gökhan Ünal 0,71 puan ortalaması tutturdu. Hasan Özer 1,5 puan ortalamasıyla Altınordu'nun lige tutunma yarışında kalmasını sağladı.
1. LIG'DE kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da bu sezon görev yapan 3. teknik adam olan Hasan Özer, kendisinden önce çalışan iki meslektaşını geride bıraktı. Ufuk Kahraman 0,75, Gökhan Ünal 0,71 puan ortalaması tutturdu. Hasan Özer 1,5 puan ortalamasıyla Altınordu'nun lige tutunma yarışında kalmasını sağladı.