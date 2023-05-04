Haberler TFF 1.Lig Altınordu’da Hasan Özer farkı

Altınordu’da Hasan Özer farkı

1. LIG'DE kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da bu sezon görev yapan 3. teknik adam olan Hasan Özer, kendisinden önce çalışan iki meslektaşını geride bıraktı. Ufuk Kahraman 0,75, Gökhan Ünal 0,71 puan ortalaması tutturdu. Hasan Özer 1,5 puan ortalamasıyla Altınordu'nun lige tutunma yarışında kalmasını sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Altınordu’da Hasan Özer farkı
1. LIG'DE kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da bu sezon görev yapan 3. teknik adam olan Hasan Özer, kendisinden önce çalışan iki meslektaşını geride bıraktı. Ufuk Kahraman 0,75, Gökhan Ünal 0,71 puan ortalaması tutturdu. Hasan Özer 1,5 puan ortalamasıyla Altınordu'nun lige tutunma yarışında kalmasını sağladı.
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