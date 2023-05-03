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Pes etmek yok

Sakaryaspor, Erzurumspor’u 1-0 mağlup ederek 2.’lik koltuğu için takibini sürdürdü Çekişmeli geçen mücadelede galibiyeti getiren golü 47. dakikada Kasongo kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Pes etmek yok

Spor Toto 1. Lig'de haftanın kapanışında Erzurumspor ile Sakaryaspor kozlarını paylaştı. Dadaş'ın stadının depremde zarar görmesi nedeniyle İstanbul'da Eyüp Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla Sakaryaspor oldu. Yeşil-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golünü bu sezon takımı sırtlayan Kabongo Kasongo kaydetti. Demokratik Kongolu forvetin 47'deki sayısıyla öne geçen Tatangalar, 90 dakika boyunca üstünlüğünü koruyarak 3 puanı hanesini yazdırdı. 59 puana yükselen Sakaryaspor maç fazlasıyla 2. sıradaki Çaykur Rizespor'la farkı 4'e indirerek umudunu korudu. Düşme korkusu yaşayan Dadaş ise 33 puanla 15. sırada kaldı.

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